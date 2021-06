Ważne zmiany w programie "Dobry start". Rząd planuje zaoszczędzić ponad 480 milionów złotych. To musisz wiedzieć

– Z naszych ustaleń wynika, że ponieważ mamy nowoczesne systemy informatyczne i zakładamy, że wnioski o świadczenia 300 plus będą rozpatrywane przez automaty, przyjmujemy, że ok. 96 proc. tych wniosków będzie przyjętych przez automat. Mamy policzone koszty obsługi tego świadczenia i będzie to 30 groszy za jedno świadczenie w porównaniu do 10 zł, które to świadczenie kosztuje teraz – mówiła prezes ZUS.