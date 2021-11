Ważne stanowisko Rady Północnoatlantyckiej ws. kryzysu na granicy

"Solidaryzujemy się z Polską, Litwą i Łotwą"

"Te bezduszne działania zagrażają życiu bezbronnych osób. Sojusznicy NATO solidaryzują się z Polską, Litwą, Łotwą i innymi dotkniętymi tymi działaniami państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wspierają środki, kierując się podstawowymi wartościami i obowiązującym prawem międzynarodowym, podejmowane przez członków Sojuszu indywidualnie i zbiorowo, w odpowiedzi na sytuację, która wymaga ścisłej koordynacji z kluczowymi międzynarodowymi organizacjami" – czytamy.

W dalszej części stanowiska zapowiedziano zachowanie czujności w sprawie dalszych prowokacji ze strony Białorusi na jej granicach z Polską, Litwą i Łotwą. „Sojusznicy NATO wzywają Białoruś do zaprzestania tych działań, do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania prawa międzynarodowego” – dodała Rada Północnoatlantycka.