Ważne dla kierowców. W czwartek uruchomiono nowy system poboru opłat e-TOLL

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowy system służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych. System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Zastąpi system viaTOLL. Ten drugi ma zostać wygaszony najpóźniej do 30 września 2021 r. Do tego czasu systemy będą działały równolegle.