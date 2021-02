Ważne dla emerytów i rencistów. Pamiętaj, żeby rozliczyć dodatkowe przychody. "Możemy zawiesić wypłatę a nawet zażądać zwrotu"

Gastronomia miała być zamknięta na 2 tygodnie... Szacowane długi branży są ogromne

Choć trudno w to uwierzyć to gastronomia jest nieczynna już od 126 dni. Restauracje i kawiarnie mogą serwować swoje produkty tylko na wynos lub z dowozem. To czasy, gdy kilka tysięcy lokali zakończyło działalność, inni przedsiębiorcy dramatycznie się zadłużają. Według ostatnich szacunków pracę w gastronomii w pierwszym półroczu tego roku może stracić w całym kraju nawet 250 tysięcy osób.