Ważna wizyta szefa polskiego MSZ. W Rosji porozmawia z Siergiejem Ławrowem

Prof. Zbigniew Rau złoży wizytę w Rosji w roli przewodniczącego OBWE.

– Polska jako Polska może być przez Rosję zignorowana, natomiast Rosja nie może nas ignorować jako państwa przewodniczącego OBWE i nie można zignorować jej przewodniczącego. Trzeba przynajmniej wysłuchać tego, co takie państwo ma do powiedzenia i inicjatyw, które to państwo podejmuje, nawet jeśli się potem tych inicjatyw nie poprze i potraktuje tak jak ambasador Rosji przy OBWE Aleksander Łukaszewicz potraktował kilka dni temu inicjatywę związaną z odnowieniem dialogu w Europie – mówił w piątek rzecznik prasowy MSZ, Łukasz Jasina.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych podkreślił, że OBWE wspiera Ukrainę „zwłaszcza poprzez dialog, poprzez budowanie różnego rodzaju form komunikacji, poprzez wszelką próbę poprawienia sytuacji, która ma miejsce”.

Prof. Rau złożył ostatnio wizytę na Ukrainie, gdzie rozmawiał z prezydentem tego kraju. – Rozmowa z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, dotyczyła trzech kwestii: bezpieczeństwa wokół Ukrainy, przyszłości formatu normandzkiego oraz polskich priorytetów w OBWE – przekazał po spotkaniu.