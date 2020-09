Ważą się losy nowego rządu. W czwartek odbyło się spotkanie w siedzibie PiS, w piątek rozmowy będą kontynuowane w Kancelarii Premiera

- Nie ma decyzji co do liczby ministerstw, natomiast decyzją kierunkową jest to, aby ta liczba uległa zmniejszeniu, aby skonsolidować kilka resortów - mówił w tym tygodniu w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

Jednym z ważniejszych wątków rozmów jest powrót do rządu - i to na stanowisko wicepremiera - Jarosława Gowina. To by oznaczało, że z funkcją wicepremiera pożegna się Jadwiga Emilewicz (Porozumienie). Niedawno media spekulowały, że Emilewicz może przejść z rządu do jednej ze spółek Skarbu Państwa.