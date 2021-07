Watykan: Papież Franciszek przeszedł operację w rzymskiej klinice Gemelli. Zabieg zniósł dobrze

Papież Franciszek przeszedł pomyślnie w niedzielę w rzymskiej klinice Gemelli operację związaną z objawową uchyłkowatością okrężnicy. Stan ten może wywoływać bóle brzucha, wzdęcia i inne dolegliwości.

Zabieg był planowany, Franciszek spędził noc z niedzieli na poniedziałek, pozostanie tam, jak się oczekuje, jeszcze kilka najbliższych dni..

Jak oświadczył rzecznik Watykanu Matteo Bruni, 84letni papież dobrze zniósł zabieg, który został przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. To pierwszy raz, kiedy Franciszek został przyjęty do szpitala od czasu wyboru go na papieża w 2013 roku.

We wcześniejszym oświadczeniu Watykan podał, że papież Franciszek był leczony w Szpitalu Uniwersyteckim Gemelli z powodu „objawowego zwężenia uchyłkowego” okrężnicy.

Choroba ta, w czasie której występują wybrzuszenia w ścianie jelita grubego może prowadzić do zwężenia okrężnicy. Objawy obejmują między innymi wzdęcia oraz nawracające bóle brzucha. Watykan nie podał dalszych szczegółów dotyczących operacji ani czasu pozostawania papieża w szpitalu. Najczęściej mówi się o kilku dniach.