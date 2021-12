Watykan: Papież Franciszek odprawił pasterkę. Apelował o powrót do Betlejem, do istoty wiary

Papież Franciszek odprawił pasterkę w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.

W swojej homilii Franciszek wezwał wiernych, aby skupili się na „małości” Jezusa i pamiętali, że przyszedł na świat ubogi, nawet bez porządnej żłobka. Apelował o powrót "do Betlejem, do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia".

Frekwencja była ograniczona do około 2000 osób, znacznie więcej niż 200 osób dozwolonych w 2020 roku, kiedy Włochy znajdowały się w pełnej blokadzie z powodu pandemii koronawirusa. Bazylika św. Piotra, może pomieścić do 20 tys. osób.

Franciszek bez maski przechodził przez główną nawę, gdy chór Kaplicy Sykstyńskiej śpiewał „Noel”, rozpoczynając watykańskie święto Bożego Narodzenia, które upamiętnia narodziny Jezusa w Betlejem. Przez całe nabożeństwo pozostawał bez maski.