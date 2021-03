Watykan: grupa księży grozi, że nadal będą błogosławić pary tej samej płci wbrew oficjalnym nakazom Kościoła

Ks. Grzegorz Strzelczyk: Kościół musi się oczyścić, bo ceną jest wiarygodność naszej opowieści o Jezusie

Zbyt często sprawy niewygodne były ukrywane, tak. To nie powinno się wydarzać, ale wydarzało się na sporą skalę i konsekwencje mamy, jakie mamy. A pod spodem są ludzie, którzy doznali krzywdy, a potem nie otrzymali pomocy. Nie wiadomo, co jest bardziej gorszące: czy to, że doznali krzywdy w miejscu, w którym powinni być zaopiekowani, czy to, że po tym, jak zostali skrzywdzeni, nikt im nie pomógł. Mam wrażenie, że to drugie jest straszniejsze, bardziej gorszące - mówi ks. dr Grzegorz Strzelczyk, członek Fundacji Św. Józefa KEP, której misją jest pomoc ofiarom pedofilii w Kościele, w rozmowie z Marią Olechą-Lisiecką.