Watykan: domniemana kochanka kardynała Angelo Becciu, której duchowny przekazał 500 tys. euro, aresztowana

Nie chcesz dać plamy? Podziwiaj najsłynniejsze obrazy świata z domu. Oto wielkie dzieła sztuki online

Współczesny świat oferuje możliwości, jakie nie śniły się największym filozofom. Marzyliście, by zobaczyć słoneczniki Van Gogha lub Narodziny Wenus? Na razie może to być trudne do zrealizowania na żywo, na szczęście jednak największe muzea świata udostępniają nie tylko swoje zbiory, ale nawet całe wycieczki online. Choć podczas wirtualnego zwiedzania ciężko podziwiać fakturę farby, można doświadczyć kilku rzeczy niemożliwych podczas pobytu w galerii sztuki. Jakich? Można na przykład przyłożyć do obrazu łyżkę, by odkryć ukryty w nim kształt. Co jeszcze? Sprawdźcie sami, w tym momencie, zupełnie za darmo.