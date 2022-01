Watykan: Benedykt XVI przyznał, że był na spotkaniu o księdzu pedofilu

Emerytowany papież Benedykt XVI przyznał w poniedziałek, że jednak uczestniczył w spotkaniu w 1980 roku, na którym dyskutowano sprawę księdza pedofila.

W tym czasie Joseph Ratzinger był arcybiskupem Monachium w Niemczech. Kilka dni temu Benedykt XVI zaprzeczał, że uczestniczył w spotkaniu. W opublikowanym komunikacie zapewnia "z wielką przykrością", że te słowa były wynikiem pomyłki w "procesie redakcji" jego poprzedniego komunikatu i że "nie miał złych intencji".

Niezależne śledztwo w sprawie nadużyć ze strony duchowieństwa katolickiego w archidiecezji monachijskiej, gdzie Benedykt był arcybiskupem w latach 1977-1982, w ujawniło niedawno protokół spotkania, w którym stwierdzono, że był obecny i odrzucił jego zaprzeczenie jako „mało wiarygodne”.

Przyznanie się Benedykta XVI do uczestnictwa we wspomnianym spotkaniu nastąpiło w oświadczeniu skierowanym do Katolickiej Agencji Informacyjnej za pośrednictwem prywatnego sekretarza, arcybiskupa Georga Gänsweina. Ten ostatni przekazał słowa Benedykta XVI, że błąd „nie został popełniony ze złych zamiarów”, ale był „wynikiem błędu w redakcyjnym przetwarzaniu oświadczenia” wydanego do potrzeb niezależnego śledztwa zleconego przez Archidiecezję Monachium-Freising.