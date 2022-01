Wątpliwości związane z Polskim Ładem. Minister finansów zachęca do korzystania z materiałów i kontaktu z ekspertami resortu

Od 8 stycznia zmieniły się zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Skąd ta zmiana?

Przede wszystkim robimy wszystko co możliwe, aby zwiększać korzyści dla jak największych grup osób. Natomiast część osób niepotrzebnie złożyła wniosek o rezygnację z preferencji dla klasy średniej lub pracodawca nie pobrał przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. To dwa główne powody. Dlatego część osób, w tym nauczyciele, na początku stycznia zobaczyła na swoich kontach mniejsze pensje. Pobrane na podatek zaliczki w pierwszych miesiącach, z zyskiem trafiłyby do podatników później. Chcemy jednak, by korzyści z Polskiego Ładu nasi obywatele odczuli jak najszybciej. A będzie to rocznie 17 mld zł więcej w ich portfelach. Stąd tak szybko przygotowaliśmy rozporządzenie dzięki któremu już w przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach.