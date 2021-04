Waszyngton wezwał ambasadora w Moskwie do powrotu do USA. Ma wrócić do Rosji za kilka tygodni

Amerykański ambasador w Moskwie wróci do Waszyngtonu w najbliższych dniach. John Sullivan powróci jednak na placówkę w ciągu kilku tygodni, oświadczył Departament Stanu USA.

Sytuacja na linii Moskwa-Waszyngton jest napięta, szczególnie po nałożeniu na Rosję przez USA nowych sankcji związanych z oskarżeniem Moskwy o ingerencję w wybory prezydenckie w Ameryce w ubiegłym roku oraz ataki hakerów. W ramach restrykcji Moskwa zapowiedziała wydalenie 10 amerykańskich dyplomatów i zablokowanie działalności NGOs związanych z Departamentem Stanu.

Rzecznik Departamentu Stanu podał, że Sullivan wróci do USA, by "spotkać się z rodziną i przedstawicielami nowej administracji". W Moskwie od kilku tygodni już przebywa ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow, którego w połowie marca wezwano na konsultacje do kraju. Nie wiadomo, kiedy generał Antonow powróci do USA.