Waszyngton: Staranował samochodem bariery przed Kapitolem i ranił dwóch gliniarzy. Napastnik został postrzelony

Dzieje się to zaledwie trzy miesiące po tym, jak setki uczestników zamieszek zaatakowało Kapitol, demolując po-mieszczenia . W atakach z stycznia zginęło pięć osób.

W czasie tego incydentu ani Izba Reprezentantów, ani Senat nie obradowały. Zdaniem wielu, wygląda na to, że w Białym Domu nie nastąpiła natychmiastowa zmiana stanowiska wobec środków bezpieczeństwa w odpowiedzi na sytuację na Kapitolu. Prezydent Joe Biden wyjechał ze stolicy, by spędzić Wielkanoc w Camp David na krótko przed tym, jak doszło do incydentu.

Sekretarz prasowy Białego Domu, Jen Psaki, powiedziała, że zgodnie ze standardową procedurą operacyjną podróżuje z nim członek zespołu ds. Bezpieczeństwa narodowego, pełnią-cy obowiązki szefa sztabu i członek zespołu prasowego.