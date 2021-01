Waszyngton przed inauguracją Joego Bidena: Gwardia Narodowa, snajperzy, Secret Service, policja i psy tropiące

To połowa liczby żołnierzy amerykańskich stacjonujących obecnie w Japonii. Dla porównania, „napływ” dodatkowych żołnierzy USA do Afganistanu pod koniec 2009 r., za kadencji Baracka Obamy, liczył 30 tys. osób.

Nikt - od tajnych służb, przez FBI po Gwardię Narodową - nie podaje jasnego powodu, dla którego tak ogromna siła jest niezbędna do zabezpieczenia stolicy. Na konferencji prasowej Matt Miller, agent odpowiedzialny za biuro Secret Service w Waszyngtonie, mówił: "Nie możemy dopuścić do powtórki sytuacji, gdy szturmowano Kapitol".

Siedem tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej otacza Kapitol, ilu się kręci agentów Secret Service, nie wiadomo. To tajemnica. Do tego jeszcze, jak była mowa, lokalne siły. Wokół Kapitolu i National Mall powstała strefa, do której nie wjedzie żaden samochód bez pozwolenia, żadna osoba bez zgody agentów nie zbliży się nawet do Kapitolu.

To istna forteca i trudno sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł ją sforsować, tak jak to zrobił tłum zwolenników Donalda Trumpa 6 stycznia. Mimo to agentów federalnych niepokoi możliwość aktów przemocy, w chwili zaprzysiężenia Joe Bidena. Ze względów bezpieczeństwa odwołano planowaną na minioną niedzielę próbę inauguracji.