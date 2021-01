Waszyngton: marsz poparcia zwolenników Donalda Trumpa. Tłumy zgromadziły się w stolicy USA

„Mam nadzieję, że wiceprezydent Pence ma dziś odwagę i mam nadzieję, że każdy polityk, który uważa, że ma przyszłość, pokaże odwagę, by stanąć i postępować właściwie” - powiedział agencji AP news jeden z uczestników marszu, odnosząc się do zblokowania uznania Joe Bidena jako prezydenta USA.

„Jestem tu tylko po to, aby wesprzeć prezydenta” – powiedział Associeted Press zwolennik Trumpa. „Nie jestem pewien, co on może teraz zrobić, ale chcę usłyszeć, co ma do powiedzenia” – dodał.