Waszyngton: Joe Biden "po cichu" zatwierdził kolejne 200 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent Joe Biden pod koniec grudnia użył swojego uprawnienia do zatwierdzenia po cichu pomocy wojskowej dla Ukrainy wartej 200 mln dolarów.

Pakiet zezwalał na wysyłkę większości tego samego sprzętu obronnego, który USA dostarczały w przeszłości, w tym broń strzelecką i amunicję, sprzęt medyczny oraz części zamienne.

Taką informację podały CNN i Politico. Biden wykorzystał dla ominięcia procedur wybieg, który upoważnia go do zwrócenia się za pośrednictwem Departamentu Stanu do Pentagonu, by ten przekazał sprzęt będący w posiadaniu USA krajowi, który znalazł się w niebezpieczeństwie.

Zdaniem CNN, nową pomoc dla Kijowa zatwierdzono w grudniu, a w ramach wspomnianych 200 mln dolarów jest m.in. system radarowy i sprzęt dla marynarki wojennej. Nie wiadomo jednak, kiedy trafi on na Ukrainę.

Zespół prezydenta jest zobowiązany do poinformowania Kongresu, że „nieprzewidziana sytuacja nadzwyczajna wymaga natychmiastowej pomocy wojskowej”.