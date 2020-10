Waszyngton: Donald Trump opuścił szpital wojskowy i powiedział, że czuje się o 20 lat młodszy

Po trzech nocach spędzonych w wojskowym centrum medycznym, Donald Trump opuścił lecznicę. Zapewnia, że wrócił do zdrowia.

Donald Trump o własnych siłach opuścił szpital wojskowy w stanie Maryland, wsiadł do śmigłowca i odleciał do Białego Domu. W nagranym wystąpieniu powiedział, żeby nie bać się koronawirusa, zapewnił, że czuje się o 20 lat młodszy. Lekarze, którzy wypisywali prezydenta USA ze szpitala przyznali, że nie ma on gorączki, stan pacjenta jest dobry, jednak w Białym Domu, gdzie dołączył do zakażonej koronawirusem żony Melanii, Trump będzie wciąż pod stałą opieką lekarzy. Dziennikarze zwrócili uwagę, że opuszczając szpital, w którym Donald Trump przebywał od minionego piątku, miał maseczkę ochronną, której niemal demonstracyjnie unikał, mimo zagrożenia koronawirusem. Jeszcze przed wyjściem ze szpitala Trump wysłał w poniedziałek kilkanaście informacji na Twitterze, zachęcał swoich zwolenników do głosowania na niego. Zapowiedział szybki powrót do kampanii wyborczej, choć nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Trump chce uczestniczyć w drugiej debacie prezydenckiej z Joe Bidenem, wyznaczonej na 15 października. Na razie nie została ona odwołana. Kilkanaście osób z najbliższego otoczenia Donalda Trumpa jest wyłączonych z pracy z powodu koronawirusa, w tym jego główna doradczyni oraz rzeczniczka prasowa. Ostatnie sondaże mówią nawet o 14-procentowej przewadze Joe Bidena nad Trumpem. Demokraci są jednak ostrożni, co do szans swojego kandydata, w poprzednich wyborach Hillary Clinton górowała nad Trumpem, ten jednak został zwycięzcą wyścigu do Białego Domu. Eksperci ds.zdrowia publicznego mieli nadzieję, że Trump, „ukarany” zakażeniem koronawirusem i przypadkami, które wybuchły wśród jego personelu, podejmie zdecydowane działania, aby przekonać zwolenników, że noszenie masek i dystans społeczny są niezbędne do ochrony siebie i swoich bliskich. Zamiast tego, tweetując jeszcze ze szpitala, w którym był poddawany najnowocześniejszej terapii Covid-19, prezydent po raz kolejny bagatelizował śmiertelne zagrożenie wirusem.

-Nie bój się Covid - napisał. Nie pozwól, by zdominował Twoje życie. Kiedy kilka godzin później przybył do Białego Domu, Trump zdjął maskę. Prezydent prawdopodobnie nadal może zarażać koronawirusem, bo wielu pacjentów może przenosić wirusa do 10 dni po wystąpieniu objawów. Naukowcy, etycy i lekarze są oburzeni komentarzem prezydenta o chorobie, która zabiła prawie 210 tys. ludzi w USA. -Walczę o słowa - to szaleństwo – mówił Harald Schmidt, docent etyki lekarskiej na Uniwersytecie Pensylwanii. To jest nieodpowiedzialne. Dr William Schaffner, specjalista od chorób zakaźnych w Vanderbilt University Medical School, nazwał przesłanie prezydenta „niebezpiecznym”, ponieważ zachęcało jego zwolenników do ignorowania zaleceń, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. -Doprowadzi to do bardziej swobodnego zachowania, co oznacza większa transmisję wirusa i większej liczby zgonów- powiedział dr Schaffner.

Trump często ignorował zalecenia specjalistów ds. Zdrowia publicznego, np. kpił z ludzi za noszenie masek. Nie noszę masek jak on – mówił o Joe Bidenie podczas debaty w zeszłym tygodniu. Za każdym razem, gdy go widzisz, ma maskę. Mógł mówić o 200 stóp ode mnie i pojawia się z największą maską, jaką kiedykolwiek widziałem . Przed opuszczeniem Walter Reed National Military Medical Center Trump wybrał się na krótką przejażdżkę samochodem, aby pomachać swoi zwolennikom przed lecznicą.

Zdaniem ekspertów od chorób zakaźnych narażało to agentów Secret Service na ryzyko zakażenia wirusem, który mógł krążyć w prezydenckiej limuzynie.

Tweet Trumpa może skłonić ludzi do przekonania, że ​koronawirus wycofuje, choć naprawdę wciąż rozwija się w niekontrolowany sposób w Stanach Zjednoczonych.

W ciągu ostatniego tygodnia odnotowano średnio 43 586 nowych przypadków dziennie, co stanowi 6-procentowy wzrost w porównaniu z dwoma tygodniami wcześniej i 720 zgonów dziennie.

Eksperci wskazali, że Covid-19 „zdominował” życie milionów Amerykanów, szczególnie Afroamerykanów i Latynosów.

-Kiedy rozmawiasz z rodzinami w tych społecznościach, można poznać ogrom nieszczęść – mówił dr Leon McDougle, prezes National Medical Association. Trump, po trzech nocach spędzonych w szpitalu, mówił, że czuł się lepiej niż 20 lat temu. Miał dostęp do terapii, z których korzysta niewiele osób, w tym koktajlu przeciwciał, który wciąż jest w fazie badań klinicznych i nie został zatwierdzony przez Food and Drug Administration. Trump miał wsparcie zespołu specjalistów w centrum medycznym Waltera Reeda. W Białym Domu jest oddział medyczny, o którym jego lekarz, dr Sean P. Conley, mówił w poniedziałek, że był obsługiwany przez całą dobę.

