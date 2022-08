Waszczykowski: W Unii trzeba walczyć o swoje interesy

Trudny szczyt Unii Europejskiej, ale i na stole ogromne pieniądze do podziału, prawda?

No tak, nie można zaprzeczyć, że w grę wchodzą gigantyczne pieniądze. Możemy być zadowoleni, bo walczyliśmy o taką kwotę, nawet o trochę większą, i praktycznie ją uzyskaliśmy.

Dla tych, którzy nie wiedzą: dostaliśmy 124 miliony euro dotacji plus pożyczki, co daje prawie 160 milionów euro. Całkiem sporo!

To sporo, rzeczywiście, warto się cieszyć. Chociaż nie możemy żyć takim mitem, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki Unii Europejskiej, że zbudowaliśmy Polskę wyłącznie z funduszy europejskich. One są istotne, ale kosztowne. Płacimy za nie naszą składką do Unii Europejskiej, olbrzymią grupą ludzi, którzy piszą granty, płacimy wkładem własnym, który pożyczamy w bankach itd., itd. A potem pieniądze, które przychodzą do nas na przykład z funduszy strukturalnych na rozbudowę naszej infrastruktury, często wracają do zachodnich firm, które budują nasze drogi. Więc nie żyjmy takim fetyszem, że nasz poziom życia w tej chwili jest zbudowany tylko i wyłącznie przez Unię Europejską, bo w większości zbudowaliśmy go naszą pracą, naszym wkładem.