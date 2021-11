Waszczykowski: Łukaszenka jest zdesperowany, może wypuścić bandytów z więzień

Jak podkreślił Witold Waszczykowski w RMF FM, Łukaszenka może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt na granicy polsko-białoruskiej, wypuszczając przestępców z białoruskich więzień.

– Może następnie rzucić na granicę przemytników narkotyków – dodawał eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości i były minister spraw zagranicznych.

Waszczykowski pozytywnie wypowiadał się o ofensywnie, jaką prowadzą premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda za granicą.

– Mamy niezwykle groźny kryzys wywołany przez Łukaszenkę, ale ten scenariusz jest narysowany, naszkicowany w Moskwie – mówił.

– Media zwracają na to uwagę, jak wychodzi premier Morawiecki z Johnsonem przed Downing Street. Media to pokazują i zaczynają opisywać o co chodzi, po co Boris Johnson wyszedł, kogo przywitał, i we wszystkich mediach jest informacja na ten temat. Informacja, że mamy kryzys, polityczną wojnę hybrydową wywołaną przez Łukaszekę na scenariuszu napisanym przez Putina – dodawał.