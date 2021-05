Waszczykowski: Liderzy opozycji na Białorusi musieliby przedstawić społeczeństwu ambitny cel

Łukaszenka jest w stanie zapewnić satysfakcjonującą egzystencję dla sporej części białoruskiego społeczeństwa, pozostała jego część nie jest w stanie obalić reżimu Łukaszenki. Kiedy jako minister odwiedzałem Białoruś, rozmawiałem z opozycjonistami i pytałem, dlaczego sytuacja na Białorusi się nie zmienia, jeden z nich mi odpowiedział, że w stołówkach zakładowych kotlety wciąż są tanie - mówi Witold Waszczykowski, polityk PiS, były minister spraw zagranicznych

Panie ministrze, tego jeszcze chyba nie było: Aleksandr Łukaszenka porwał pasażerski samolot, zachował się właściwie jak terrorysta. Spodziewał się pan tego? Nie, to rzeczywiście pierwszy taki przypadek terroryzmu państwowego. Jeszcze przeprowadzony w głupi sposób. To, co się stało, wymaga stanowczej i drastycznej reakcji. Jestem pozytywnie zaskoczony, że ta reakcja jest - szybka i jak na razie dość bolesna. W poniedziałek sugerowałem publicznie, żeby jednak wprowadzić sankcje wobec białoruskich linii lotniczych i odejść od lotów do Mińska. I to się dzieje. Jest też zapowiedź sankcji sektorowych. Mogą to być sankcje dotyczące zakazania importu niektórych towarów białoruskich, na przykład nawozów sztucznych. Białoruś je eksportuje w sporej ilości. Mogą to być sankcje dotyczące eksportu na Białoruś różnych towarów, a wiadomo, że Białoruś wielu rzeczy nie produkuje i jest uzależniona od importu wielu towarów. Mamy duży katalog kar, które mogą dotknąć Białoruś, pytanie: czy znajdzie się wola, aby te kary nałożyć?

Tylko tu zawsze rodzi się dylemat, bo przecież te kary dotkną także białoruskie społeczeństwo, prawda? Uderzą, oczywiście. Zamknięcie ruchu lotniczego dotknie głównie społeczeństwo, które lata odwiedzać rodziny, lata na wakacje, lata do pracy. To dylemat państw demokratycznych wobec państw autorytarnych, jak dotknąć władze takiego państwa. Zakaz ruchu lotniczego obejmie jednak także urzędników, dyplomatów białoruskich, którzy nie będą mogli podróżować w sposób swobodny. Inna rzecz, że dotknięcie sankcjami społeczeństwa może sprawić, iż to społeczeństwo w znacznie szerszej skali, w większej masie odwróci się od Łukaszenki niż to było dotychczas. Pewna część społeczeństwa białoruskiego protestowała przez wiele miesięcy przeciw Łukaszence, ale to nie była większość, to była jednak mniejszość. Większość Białorusinów zachowywała się biernie, a znaczna część akceptowała Łukaszenkę, ponieważ żyje z jego reżimu. Łukaszenka funkcjonuje już chyba 27 lat, wychował sobie cały aparat nie tylko sił bezpieczeństwa, ale aparat urzędniczy, który funkcjonuje i jest zadowolony z tego państwa.

Na ile, pana zadaniem, to porwanie samolotu pasażerskiego mogło być zainspirowane przez Władimira Putina? Czy podpowiedziane Łukaszence przez Władimira Putina? Tak mogło się zdarzyć, ale to jest kwestia do wyjaśnienia. Unia Europejska myśli o podjęciu śledztwa w tej sprawie. Myśmy też takie śledztwo podjęli w Polsce. Myślę, że różnego rodzaju służby wywiadowcze, które śledzą, jak działają służby rosyjskie, dotrą do prawdy. Z pierwszych informacji, z pierwszych komentarzy wynika, że Protasiewcz na pewno był śledzony od jakiegoś już czasu. Cała ta akcja została zaaranżowana w jakiś sposób - Białoruś była przygotowana do przechwycenia tego samolotu. Wszystko wskazuje na to, że już na jego pokładzie byli funkcjonariusze jakichś służb bezpieczeństwa. Nie można wykluczyć współpracy w tej sprawie Białorusi z Putinem i jego służbami, które są przecież dużo bardziej rozwinięte i dużo sprawniejsze niż te białoruskie.

Premier Morawiecki bardzo dużo mówi o tym, co dzieje się na Białorusi, potępia działania Łukaszenki. Dlaczego w takim razie Polska nie udzieliła azylu Ramanowi Protasiewiczowi, choć ten się o niego starał? Nie wiem, nie znam tego problemu. Przecież to jeden z licznych działaczy opozycji. Polska natomiast natychmiast po sfałszowanych wyborach na Białorusi latem ubiegłego roku otworzyła swoje granice dla białoruskiej opozycji, proponowaliśmy programy leczenia dla tych wszystkich, którzy byli bici i torturowani, otworzyliśmy uczelnie, otworzyliśmy miejsca pracy dla Białorusinów. Polska jest otwarta, pomaga. Natomiast kwestia azylu politycznego to kwestia indywidualnych decyzji tego, który się o niego ubiega. Nie wiem, czy pan Protasiewcz się o niego starał. Ubiegał się o azyl i dostał odpowiedź odmowną. Nie znam tej sprawy, nie wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Należy o to pytać organy, które decydują o przyznaniu azylu politycznego. Ja z perspektywy brukselskiej takiej odpowiedzi nie mam.

Myśli pan, że Łukaszenka idzie na całość? W więzieniach siedzą tysiące ludzi, w tym także opozycjoniści. Nie ma już dla niego żadnych barier, żadnych granic? Tak to wygląda. Łukaszenka jest przywiązany do swojej roli, do swojego stanowiska. Trudno się dziwić, po 27 latach gdzie znajdzie swoje miejsce? Poza tym na Białorusi nie ma ugruntowanego zwyczaju przekazywania władzy. No bo jak się miał taki zwyczaj ugruntować, jeśli przez 27 lat nie było przekazywania władzy? Łukaszenka ma też poparcie Putina, poparcie Rosji, która chce w jakiś sposób wchłonąć Białoruś. Niekoniecznie musi to być wchłonięcie i utrata państwowości białoruskiej, ale na pewno daleko idące podporządkowanie, co do pewnego stopnia jest na rękę Łukaszence. Przypomnę jeszcze, że wiele lat temu Łukaszenka, kiedy jeszcze funkcjonował z Jelcynem, miał wielkie ambicje, żeby tzw. ZBiR, czyli Związek Białorusi i Rosji, przekształcić się dalej w jakieś federacyjne państwo. Na tle nieudanego Jelcyna, Łukaszenka, który był młodszy, prężniejszy, zdobywał wtedy władzę na Białorusi, był popularny w Rosji, miał nadzieję, że stanie na czele takiego związku, na czele takiego ZBiR-u. Być może wciąż ma jakieś ciągoty, aby robić karierę w takim nowym ciele, jakim byłby związek Białorusi i Rosji.

Wiele osób uważa, że te sankcje nałożone na Białoruś jeszcze bardziej pchną ją w objęcia Putina. Pan się z tą tezą zgadza? I tak, i nie. To zależy od tego, czy białoruska opozycja będzie w stanie zmobilizować się do tego, aby usunąć Łukaszenkę od władzy. Dotychczasowa opozycja, która istniała przed lipcem ubiegłego roku, była bardzo słaba, bardzo rozbita. Każdy z przywódców miał mniej więcej po 1 procencie poparcia. Bardziej rywalizowali ze sobą niż z Łukaszenką. Po sfałszowanych wyborach powstała silniejsza opozycja, czy raczej szerszy front opozycyjny, ale on miał bardzo ograniczone cele. Pani Ciechanouska w Parlamencie Europejskim informowała nas, że nie zmierza ku rewolucji, ku działaniom antyrosyjskim, nie kieruje tych marszy i protestów w kierunku Unii Europejskiej, ona tylko chciałby, aby Łukaszenka ponownie zorganizował wybory. To zbyt skromny cel opozycji, nie mógł pociągnąć szerszych mas i nie pociągnął. Białoruś nie stanęła, nie było fali strajków w dużych zakładach, które doprowadziłyby do obalenia Łukaszenki. Bo, jak mówiłem, ten cel był zbyt skromny.

Chce pan powiedzieć, że brakuje na Białorusi jednego charyzmatycznego lidera opozycji, który pociągnąłby za sobą resztę opozycji i ludzi? To może być grupa liderów, jeśli byliby zjednoczeni. Ci liderzy musieliby przedstawić ambitny cel, który uzyskałby poparcie większości społeczeństwa. Tego nie ma - i tu jest problem. Łukaszenka jest w stanie zapewnić satysfakcjonującą egzystencję dla sporej części białoruskiego społeczeństwa, pozostała jego część nie jest w stanie obalić reżimu Łukaszenki. Kiedy jako minister odwiedzałem Białoruś, rozmawiałem z opozycjonistami i pytałem, dlaczego sytuacja na Białorusi się nie zmienia, jeden z nich mi odpowiedział, że w stołówkach zakładowych kotlety wciąż są tanie. Pani ministrze, jak pan ocenia poziom polskiej dyplomacji? Pozwolę sobie tę ocenę zachować tylko dla siebie. Byłem członkiem tego rządu i po odejściu z rządu przyjąłem zasadę, że nie recenzuję swoich kolegów.

Ale chyba powinno panu zależeć na tym, aby Polska na arenie międzynarodowej wypadała jak najlepiej, tak czy nie? Zależy mi oczywiście. I w miarę swoich możliwości, ponieważ wciąż jestem czynnym politykiem, również za granicą, staram się to robić. Chyba nie ma zarzutów co do mojej pracy w europarlamencie. Uzyskałem tam kilka znaczących stanowisk: jestem zastępcą przewodniczącego największej komisji spraw zagranicznych, jestem przewodniczącym parlamentarnej delegacji do współpracy z parlamentem Ukrainy, pełnię jeszcze kilka innych funkcji. Nasza nowa inicjatywa w europarlamencie to grupa przyjaciół Trójmorza. Wydajemy broszury na temat Trójmorza. W miarę swoich możliwości robię, co można na rzecz Polski. Ale, jak mówiłem, nie mogę recenzować swoich kolegów. To może im pan grzecznie coś podpowie? Jeśli się do mnie o to zwrócą, to tak. Nie będę tego robił poprzez media. Chociaż z przykrością muszę stwierdzić, że w poprzednich latach, kiedy byłem w rządzie, wielu moich kolegów bardzo chętnie w mediach recenzowało moją pracę.

Myśli pan, że można się było dogadać z Czechami w sprawie kopalni w Turowie? Problem nie jest przecież nowy. W tym zawsze tkwi ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Też uważam, że nie można się tylko bić we własne piersi, bo po drugiej stronie też są problemy. Wszyscy pokazują naszą jedną kopalnię, natomiast w okolicy i Czesi, i Niemcy mają po kilka takich kopalń. Czeskie zarzuty, że nasza jedna kopalnia niszczy środowisko, moim zdaniem, są przesadzone. Czesi nie wykazali się cierpliwością, nie spojrzeli na sytuację obiektywnie. A moim zdaniem, polski rząd nie wykazał się zdrowym rozsądkiem. Do Polski przyjechał przecież czeski minister, chciał się dogadać w sprawie kopalni w Turowie, polski rząd nie wykazał tym najmniejszego zainteresowania. Efekt? W lutym, Czechy złożyły pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozbudową Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Kilka dni temu unijny trybunał nakazał wstrzymać wydobycie w kopalni Turów, to środek tymczasowy do czasu wyroku. I czym się to wszystko skończy?

Kończy się spotkaniem premierów, którzy twierdzą, że próbują wyjaśnić tę sytuację. Mamy komunikaty, że sytuacja będzie wyjaśniona. Więc odłóżmy na bok historię, widzę, że w tej chwili premierzy podjęli dialog i mam nadzieję, że rozwiążą wszystkie sporne kwestie. Dobrze, żeby sprawa została rozwiązana w sposób dobrosąsiedzki, a nie stała się europejską bitwą na tle Brukseli. Po spotkaniu premierów komunikat jest rozbieżny: Mateusz Morawiecki informował, że po rozmowach w Brukseli Czesi zgodzili się wycofać pozew w sprawie kopalni w Turowie. Premier Czech zaprzeczył tym doniesieniom i stwierdził, że nie ma mowy o wycofaniu pozwu. Jedno spotkanie, dwóch premierów, dwa różne po nim oświadczenia. Rozumie pan coś z tego?

Być może jeden premier myśli bardziej optymistycznie, a drugi zwrócił uwagę, że to proces, który ma doprowadzić do wycofania pozwu. I za jakiś czas, kiedy wyjaśni się wszystkie detale techniczne, ten pozew zostanie wycofany. Myślę, że to kwestia semantyki i pewna rozbieżność w komunikacie i taktyce czeskiej. Tak, jak już powiedziałem, mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona w ramach współpracy dobrosąsiedzkiej.

Jak pan myśli, dlaczego nie mamy w Pradze ambasadora? Czechy to nasz najbliższy sąsiad, do Pragi nie jest daleko. Dlatego, że pracownicy ambasady polskiej w Pradze, podobnie jak kilku pracowników centrali jakiś czas temu uknuli spisek przeciw ówczesnej ambasador, która tam funkcjonowała. Chcieli się jej pozbyć i się jej pozbyli. To może czas wysłać tam innego ambasadora? Z tego co wiem, był pomysł, aby do Pragi pojechał jeden z wiceministrów, ale odwidziało mu się. Praga mu się nie podoba? Też się dziwię.



Uważa pan, że nowa ustawa, która sprawia, że każdy właściwie człowiek z ulicy może zostać ambasadorem, to dobre rozwiązanie? Pewnie wskazane, żeby ktoś taki był jeszcze przychylny władzy, ale to z profesjonalizmem nie ma raczej nic wspólnego. To przesadna nadinterpretacja. Ta ustawa nie jest doskonała, jest w tej chwili nowelizowana, ustawodawca dostrzegł pewne problemy, co skutkowało zwolnieniem ze stanowiska dyrektora generalnego w MSZ. Ale to nie jest tak, że każdy może zostać ambasadorem, pewne kryteria zostały zachowane. Faktem jest jednak, że MSZ od dłuższego czasu był przesadnie zamknięty. Osobiście też próbowałem dokonać nowelizacji tych rozwiązań, chciałem otworzyć MSZ dla specjalistów, którzy niekoniecznie muszą zaczynać swoją karierę w ministerstwie od zera, a tak było. Więc tę ustawę należało znowelizować i zmienić. I to się dzieje. Chodzi o to, aby MSZ było otwarte na ludzi, którzy mogą przyjść, jak to pani powiedziała, z ulicy, ale z wiedzą ekspercką.

A Ministerstwo Spraw Zagranicznych to jeszcze w ogóle istnieje? Tak, podam pani adres - aleja Szucha 23. No dobrze, a słyszał pan ostatnio jakieś wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua albo czytał o jego działaniach na arenie międzynarodowej? Bo ja słyszę wyłącznie o polityce zagranicznej prowadzonej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Słyszałem ostatnio oświadczenie ministra Zbigniewa Raua w kwestii białoruskiej. Rozumiem, że pije pani do tego, że sprawy polityki zagranicznej zostały rozdzielone między kilka instytucji. Ponad rok temu powstało główne ministerstwo spraw europejskich i ono funkcjonuje bezpośrednio przy premierze. Dlaczego właściwie? Dlatego, że od czasu traktatu lizbońskiego rola premierów w Radzie Europejskiej bardzo wzrosła. Premierzy muszą mieć bezpośrednie zaplecze, aby sprawnie funkcjonować. Już za czasów pani premier Beaty Szydło myśleliśmy, jak wzmocnić jej zaplecze i już wtedy powstała koncepcja, aby w Kancelarii Premiera powstał sekretariat spraw europejskich. Całą koncepcję przejął premier Morawiecki, który poszedł dalej i stworzył ministerstwo. Podobne rozwiązania funkcjonują w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Ważne, aby dokładnie zdefiniować kompetencje poszczególnych ministerstw. I trzecia mocno dyskutowana sprawa to wzmocnienie prezydenta i jego ośrodka w sprawach zagranicznych. W Polsce tak się złożyło, że prezydent jest aktywny w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. To decyzja władz polskich. Ważne, żeby dobrze ułożyć relacje między tymi trzema ośrodkami.

Aktywności prezydenta Dudy na arenie międzynarodowej jakoś ostatnio specjalnie nie widać. We wtorek był w Turcji. Wcześniej był w Bukareszcie, gdzie odbyła się duża konferencja Dziewiątki Bukaresztańskiej. To wianuszek państw NATO flanki wschodniej wokół Rosji. Wcześniej jeszcze były uroczystości związane z 3 maja, odwiedziło nas wtedy kilku urzędników międzynarodowych. To tylko trzy wydarzenia majowe. Oczywiście, w ogóle ograniczona jest działalność dyplomacji, nie tylko polskiej, ale i światowej ze względu na pandemię. Dzisiaj także Unia Europejska obraduje zdalnie, wiele wizyt jest ograniczonych albo zupełnie odwołanych. Poczekajmy, kiedy pandemia się skończy, wtedy zobaczymy, czy dyplomacja wróci do swojej normalnej aktywności.



Może wtedy Joe Biden zaprosi Andrzeja Dudę do Białego Domu.

Takie relacje, jakie mieliśmy z Donaldem Trumpem długo się nie powtórzą. Nie widzę powodu do takich uszczypliwości. Mieliśmy wyjątkową okazję napotkać bardzo sprzyjającego nam prezydenta i skorzystaliśmy z tego. Byłoby nieroztropnością, żebyśmy z tego nie skorzystali. Wycisnęliśmy z Ameryki przez te cztery lata wszystko, co się dało: wojsko, sprzęt, nowe zakupy, współpracę energetyczną, być może za chwilę rozpoczniemy współpracę w dziedzinie nuklearnej, poparcie dla naszego regionu, dla Trójmorza. Mieliśmy z tego nie skorzystać? Bo co? Bo przyjedzie nowy prezydent i się na nas obrazi? Nowy prezydent nie obraził się na Polskę, już kontaktował się z prezydentem Dudą, wystąpili na wspólnej konferencji w Bukareszcie, nowi ministrowie kontaktowali się z naszym ministrem. Amerykanie są praktyczni i pragmatyczni. Łączy nas olbrzymia współpraca, wiele programów wartych miliardy dolarów, tu nie można się obrażać. Problem nie leży po naszej stronie, problem leży w nieustabilizowanej, niekonsekwentnej administracji Bidena. Biden jednego dnia mówi o Putinie, że jest kilerem, a drugiego dnia proponuje mu spotkanie. I co pani powie o relacjach Biden-Putin?

Nie wiadomo, czemu to spotkanie będzie służyć, czasami trzeba się z kilerem spotkać i spojrzeć mu w oczy. To inna sprawa. Ale wracając do relacji polsko-amerykańskich: one są normalne, wróciły do tradycyjnego poziomu. Stosunki z prezydentem Donaldem Trumpem były wyjątkowe i powinniśmy się z nich cieszyć. Czy są normalne, to się jeszcze okaże, przypomnę tylko słowa Joe Bidena: „Widzimy, co się dzieje, od Białorusi, przez Polskę, aż po Węgry - powstanie reżimów totalitarnych”. To powiedział jako kandydat na prezydenta. Jako prezydent odwoływał się wyłącznie do tego, że trzeba przestrzegać demokratycznych zasad i wartości. Jako prezydent do niczego więcej się nie posunął.

A jak wygląda w tej chwili sytuacja z Nord Stream 2? Chyba nie jest dobrze, prawda? Sytuacja wygląda źle. Prawdopodobnie ten gazociąg zostanie dokończony, nawet jeśli jakieś sankcje nałożone na firmy rosyjskie zostały utrzymane, to nie zostały utrzymane sankcje nałożone na firmę niemiecko-szwajcarską. Wydaje mi się, że w tej sprawie Joe Biden wykazał się naiwnością i niekonsekwencją, dlatego że uznał, iż największe zagrożenie dla Amerykanów stanowią Chiny i ich polityka. Założył też, że w tej polityce wobec Chin pomogą mu Rosja i Niemcy, w związku z czym, trzeba pójść na rękę tym państwom, aby przeciągnąć je na stronę amerykańską. To naiwność. Rosji akurat rywalizacja chińsko-amerykańska jest na rękę. Rosja nie wspomoże Amerykanów w rywalizacji z Chinami, bo dlaczego miałaby to zrobić? Jeżeli ta rywalizacja by ustała, Amerykanie znowu skupiliby się na konfrontacji z Rosją. Nie zakładam również, że Niemcy poprą Amerykanów w tej rywalizacji z Chinami, bo zarabiają krocie na handlu z Pekinem. Więc Joe Biden wykazał się ogromną naiwnością w decyzjach związanych z gazociągiem. Ponadto uważam, że błędem taktycznym było to, iż zanim jeszcze spotkał się z Putinem, zaczął od takiego nieformalnego resetu z Rosją - zaproponował im daleko idące ustępstwa w dziedzinie rozbrojenia czy energetyki gazowej. Pytanie: za co? Joe Biden powtarza błąd Baracka Obamy: błąd resetu.

Czyli gazociągiem Nord Stream 2 popłynie gaz, pana zdaniem? Tak, wymuszą to Niemcy i Rosjanie. A ten gazociąg to zagrożenie tak gospodarcze, jak militarne. Rosja dzięki Nord Stream 2 będzie przecież zdobywała środki na modernizację swojej armii, którą to armią straszy Europę.

I co, nie da się pan naciągnąć na ocenę polskiej dyplomacji? Nie. Nie jestem Gowinem, nie jestem Cymańskim, nie jestem jeszcze kilkoma innymi, którzy, kiedy byłem ministrem, a pani Beata Szydło premierem, nieustannie łazili po mediach i wystawiali nam laurki, a kiedy zaczęła się akcja pod hasłem: rekonstrukcja rządu, byli pierwszymi, którzy chodzili po tym samych mediach i wymieniali tych, którzy z rządu powinni odejść. Nie mając pojęcia ani wiedzy, co się dzieje w konkretnych resortach. Wiem, jak się czują koledzy w rządzie, których krytykują ludzie z własnego obozu politycznego. I nigdy nie będę tego robił.

Dąb Chrobry nie wypuścił w tym roku żadnego listka