Warto dbać o swój majątek – porozmawiaj o tym z notariuszem

Dzień Otwarty Notariatu to szansa dla przedsiębiorców, którzy mogą zasięgnąć informacji o wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem firm – wiele z nich można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej dotyczą one umów sprzedaży nieruchomości, umów pożyczki, zawierania ugód oraz zabezpieczania roszczeń – takie umowy, zawarte w formie aktu notarialnego z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 kpc warto rozważyć, ponieważ niejednokrotnie powalają one zaoszczędzić czas i pieniądze przedsiębiorcy. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG może być zainteresowana skorzystaniem ze stosunkowo nowej instytucji prawnej, jaką jest zarząd sukcesyjny – notariusze w czasie Dnia Otwartego Notariatu wyjaśnią, w jaki sposób można to zrobić.