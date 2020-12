Warta 216 milionów dolarów prototypowa rakieta firmy Elona Muska rozbiła się przy lądowaniu. Plany lotów na Marsa nie giną (VIDEO)

Warta 216 milionów dolarów prototypowa rakieta firmy SpaceX Elona Muska rozbiła się podczas pierwszego lotu testowego.

Do eksplozji doszło w Teksasie i jej przyczyną była zbyt duża prędkość podczas zbliżania się do ziemi. Nikogo nie było na pokładzie rakiety, która ma być wykorzystywana m. in. do lotów do lotów na Marsa .