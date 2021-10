Warszawa: Zwłoki studentki znalezione na balkonie akademika AWF. Jak doszło do tragedii? Prokuratura podaje nowe informacje

W czwartek, 14 października, przed godziną 8 pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zawiadomił policję, że na balkonie akademika tej uczelni znajdują się zwłoki młodej kobiety. Ciało leżało bezwładnie i w nienaturalnej pozycji. Jak ustalili funkcjonariusze, była to dwudziestoletnia Maria, studentki z Portugalii, która przyjechała do stolicy Polski w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. W Warszawie studiowała na Politechnice Warszawskiej, ale jej rodzima uczelnia to Uniwersytet Beira Interior.

- Wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczyły udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Prawdopodobnie zginęła na skutek nieszczęśliwego wypadku - poinformowała nas Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.