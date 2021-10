Warszawa za darmo: plan bezpłatnej tygodniowej wycieczki po najciekawszych muzeach stolicy

Warszawa to jedno z największych polskich centrów kultury. Miasto ma tak szeroką ofertę kulturalną, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie trzeba jednak wydawać majątku na bilety wstępu, by cieszyć kulturalną ofertą stolicy Polski. Warszawa oferuje wiele atrakcji zupełnie za darmo. Niemal każde większe muzeum można zwiedzić bez ponoszenia żadnych kosztów (może z wyjątkiem dojazdu), po prostu odwiedzając je w dniu, w którym obowiązuje wstęp wolny. To świetna okazja, by zapoznać się ze zbiorami słynnych muzeów bez wydawania choćby grosza, samemu lub z całą rodziną.