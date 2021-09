Warszawa: XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny przeszedł ulicami stolicy pod hasłem "Tato - bądź, prowadź, chroń"

XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny

Ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia w tym roku zmieniliśmy formułę i odbędzie się jeden Narodowy Marsz Życia i Rodziny a nie, jak to było dotychczas, marsze w ponad 140 miastach w Polsce. Będziemy chcieli zamanifestować nasze przywiązanie do postaw prorodzinnych oraz do wartości pro life, jak też podziękować Bogu za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego - wielkiego obrońcy godności człowieka, ludzkiego życia i rodziny - mówił przed marszem prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba, cytowany przez PAP.