Warszawa: Wypadek na S8 [ZDJĘCIA] Ciężarówka przygniotła samochód osobowy, jedna osoba nie żyje. Utrudnienia trwają, gigantyczne korki

Wypadek w Warszawie. Tir przygniótł samochód osobowy

We wtorek, ok. 13 doszło do tragicznego wydarzenia na Trasie S8, na wysokości ul. Lazurowej. Wystrzeliła opona tira, który jechał w kierunku poznania. Kierowca, jak podają strażacy, stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewy pas i uderzył w ekrany dziękochłonne, po drodze przygniatając samochód jadący na skrajnym pasie. Ekrany wypadły na przeciwległą jezdnię i uszkodziły dwa pojazdy.

Ale to nie koniec. Podczas wypadku rozszczelnił się zbiornik z paliwem i tir stanął w płonieniach. Pożar był dość duży, ponieważ pojazd przewoził suche drewno, które momentalnie się zajęło. Kabina i naczepa doszczętnie spłonęły. - To była podręcznikowa akcja. Taka, o jakiej mówią w szkole pożarniczej - słyszymy od strażaków. Przyznają oni, że rzadko zdarza się splot tylu nieszczęśliwych wypadków. Niestety, kierowcy tira nie udało się uratować. Zmarł na miejscu. Kierowcy przygniecionego auta nie stało się nic poważnego.