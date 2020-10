Warszawa: W związku z pandemią kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od uczestnictwa we mszy świętej

Cmentarze zamknięte na Wszystkich Świętych? Wiceminister zdrowia apeluje. "Będziemy to analizować" [16.10.20]

Czy cmentarze będą zamknięte na Wszystkich Świętych? - Na pewno będziemy to analizować, ale myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany, czy rząd zamknie cmentarze na Wszystkich Świętych. Jednocześnie minister zaapelował jednak, by odwiedziny na cmentarzach rozłożyć w czasie, na tydzień przed i po święcie.