Warszawa: W oczyszczalni "Czajka" znów może dojść do awarii? Prezes Wód Polskich ostrzega Rafała Trzaskowskiego

W liście do Rafała Trzaskowskiego prezes Wód Polskich Przemysław Daca napisał, że w ocenie specjalistów PGW Wody Polskie użycie w budowie kolektora oczyszczalni ''Czajka'' rur stalowych do transportu ciśnieniowego ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków sanitarnych, przemysłowych oraz opadowych z piaskiem) może nie gwarantować bezawaryjnego długiego okresu eksploatacji.

Przypominam, że wraz ze ściekami komunalnym w okresie jesienno-zimowym transportowana będzie mieszanina piasku i chlorku sodu z chlorkiem magnezu, która w sposób destrukcyjny będzie oddziaływać na wewnętrzną warstwę stalowego kolektora, co w konsekwencji może doprowadzić do perforacji rurociągu i kolejnej poważnej awarii na przesyle ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków ''Czajka'' - ostrzegł w liście.