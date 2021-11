Warszawa: Tragiczny wypadek w Złotych Tarasach. Nie żyje młoda kobieta

Do zdarzenia doszło we wtorek po południu, w jednym z największych centrów handlowych w Warszawie. Kobieta spadła z poziomu +4 na poziom -1, to wysokość kilkunastu metrów.

Na miejsce natychmiast przyjechała policja, pogotowie oraz straż pożarna. Pomimo wysiłków ratowników medycznych, kobiety nie udało się uratować.

O szczegółach tragicznego zdarzenia poinformował w rozmowie z "Super Expressem" podinsp. Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

- Około godziny 14:30 dotarła do nas informacja, że z poziomu +4 na poziom -1 upadła młoda kobieta w wieku około 40 lat. Niestety zginęła na miejscu - przekazał funkcjonariusz w rozmowie z dziennikiem.

Na obecną chwilę policja nie wie, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też kobieta targnęła się na swoje życie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii.