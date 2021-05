Warszawa: Tłumy na bulwarach i w ogródkach restauracyjnych. Tak warszawiacy świętowali luzowanie obostrzeń

Punktualnie o północy ogródki i bar otwarto również w Hali Koszyki. To drugie miejsce w Warszawie, które było oblegane do nocy (było czynne do godz. 3). Jeszcze dłużej działała Cafe Kulturalna. - Nasza kuchnia będzie czynna całą noc, do ostatniego klienta - mówiła nam właścicielka tego miejsca. Trzecim miejscem, które przyciągnęło imprezowiczów spragnionych barów i restauracji, były okolice dawnego KC PZPR. Przy Domu Partii działały wszystkie bary, a goście wypełnili nie tylko wewnętrzny dziedziniec, ale także przestrzeń aż do al. Jerozolimskich.