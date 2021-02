Warszawa: Te muzea są otwarte! Gdzie wyjść w czasach pandemii koronawirusa? Sprawdź, które muzea i galerie można odwiedzić

NOWE FAKTY Napad pod Biedronką w Łodzi. Zatrzymano bandytów! Udało się odzyskać 2,8 mln złotych 2,8 mln złotych? Informacje policji 12.02.2021

Policja zatrzymała cztery osoby podejrzane o napad na konwojenta pod sklepem sieci Biedronka, do którego doszło 16 stycznia w centrum Łodzi. Sprawcy obezwładnili mężczyznę i skradli mu 2,8 ml złotych! Podejrzani to obywatele Gruzji. Nic nie wskazuje na to, by konwojent w jakikolwiek sposób z nimi współpracował. Nie jest za to wykluczone, że sprawcy mogą mieć na koncie również inne, podobne przestępstwa, których dokonali w innych częściach kraju.