Warszawa szuka sposobu na uporządkowanie hulajnogowego bałaganu. Powstaną specjalne parkingi? Redakcja Warszawa

fot. Szymon Starnawski

Chaos hulajnogowy to wciąż duży problem na stołecznych ulicach. Widok chodników czy ścieżek rowerowych skrzętnie zastawionych sznurem elektrycznych pojazdów zna już każdy mieszkaniec Warszawy. Mimo wielu prób, do tej pory nie udało się wypracować systemu, który raz na zawsze usunąłby ten kłopot. Zdaje się jednak, że o porządek będziemy walczyć do końca, bowiem na biurko prezydenta Trzaskowskiego wpłynął właśnie kolejny wniosek z prośbą o posprzątanie hulajnogowego bałaganu.