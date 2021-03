Warszawa: Strajk przedsiębiorców 10 kwietnia. Będzie blokada pomnika smoleńskiego

Przedstawiciele Strajku Przedsiębiorców poinformowali w mediach społecznościowych, że w rocznicę katastrofy smoleńskiej zorganizują protest na placu Piłsudskiego. Ani data, ani miejsce nie są przypadkowe. Zdaniem Krzysztofa Łukowicza, "Jarosław Kaczyński obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej uczynił sobie obchodami prywatnymi".

- Tym razem odbierzemy to, co nasze, bo te schody to jest symbol zawłaszczenia przez PiS całej Polski - dodaje.