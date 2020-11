Warszawa: Strajk Kobiet. Trwają przygotowania do blokady Sejmu. "Ogromne siły policji przeciw protestującym kobietom"

Czy w szczycie epidemii grozi nam strajk generalny pielęgniarek? "Ruszamy do walki" - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zadecydował o wszczęciu sporów zbiorowych. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, pielęgniarki grożą strajkiem generalnym. - Tylko od początku listopada zmarło z powodu zakażenia SARS-CoV -2 już jedenaście pielęgniarek - mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. - Do tego znam co najmniej dwa przypadki - na południu i zachodzie Polski - kolejnych zgonów pielęgniarek nie spowodowanych przez koronawirusa. Obie panie miały za sobą pięć dwunastogodzinnych dyżurów, wróciły z pracy do domów i tam straciły przytomność. Zmarły mimo reanimacji prowadzonej przez ratowników pogotowia. Pracujemy w ogromnym stresie, ponad siły, opiekujemy się większą liczba pacjentów, musimy to robić ubrane w szczelne kombinezony. I na co mamy czekać? Na lepszy czas?