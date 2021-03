Warszawa: Sprawdź, gdzie są apteki całodobowe w twojej okolicy! Lista aptek otwartych 24h - apteka dyżurna

Apteka całodobowa Wawer

1. Apteka dyżurna ul. Patriotów 309a,

tel. 22 615 87 95

Apteka całodobowa Włochy

1. Apteka dyżurna ul. Globusowa 25

tel. 22 718 34 76

Apteka całodobowa Wola

1. Apteka dyżurna Cefarm, ul. Leszno 38,

tel. 22 632 13 92

2. Apteka dyżurna Non Stop ul. Sowińskiego 25

tel. 22 110 45 46

Apteka całodobowa Piaseczno

Apteka dyżurna Juventa 24H, ul. Tadeusza Kościuszki 33

tel. 22 737 10 99

Zakaz handlu w niedziele - Apteki

Przepis o zakaz handlu w niedziele, który wszedł w życie 1 marca 2018 r., nie obejmuje aptek i punktów aptecznych. Oznacza to, że dyżurne apteki całodobowe nadal będą otwarte we wszystkie niedziele. Dotyczy to również punktów aptecznych zlokalizowanych w drogeriach, takich jak Super-Pharm czy Cosmedica.