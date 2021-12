Warszawa: Skwer Dmowskiego zamiast skweru Geremka? Młodzież Wszechpolska składa petycję OPRAC.: Lidia Lemaniak

Robert Wozniak

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej poinformował, że organizacja składa petycję do Urzędu Miasta, by zmienić nazwę skweru Bronisława Geremka. – Powinien to być skwer Romana Dmowskiego – dodał Arkadiusz Jabłoński.