Warszawa sfinansuje pracownikom oświaty szczepienia przeciwko grypie

W związku z początkiem roku szkolnego, Warszawa zakupi szczepionki na grypę dla ponad 43 tys. pracowników stołecznych placówek oświatowych oraz dla blisko 7,5 tys. pracowników pomocy społecznej i miejskich żłobków.

– W najbliższych miesiącach grozi nam wzrost zachorowań na COVID-19, a na pewno - jak co roku - fala zachorowań na grypę. Szczepienia przeciwko grypie są zalecane przez ekspertów, w tym również z Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej. Chcemy chronić w ten sposób odporność naszych mieszkańców, ale też nie dopuścić do obciążenia szpitali podczas pandemii – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Jesteśmy gotowi, jeśli na rynku będzie dostępnych tyle szczepionek, aby bezpłatnie zaszczepić ponad 100 tysięcy osób najbardziej narażonych na zakażenie – pracowników miejskich szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej, ale również lekarzy, pielęgniarki i opiekunki. Co zrozumiałe, sam także zaszczepię się przeciwko grypie – dodaje prezydent.