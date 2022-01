Warszawa: Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. Będzie tylko doradzał

Ryszard Petru wraca do do Nowoczesnej, ugrupowania, które założył i którego był pierwszym przewodniczącym. Nie planuje pełnego zaangażowania w politykę, ma doradzać partii w sprawach gospodarczych.

"Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie!" -napisał na Twitterze Adam Szłapka, przewodniczący Nowoczesnej.

Tłumacząc motywy swojego powrotu Petru napisał: "Spustoszenie, jakie czyni Polski Ład i inflacja w gospodarce, to doskonałe podsumowanie 7 lat rządów obecnej ekipy. To również odpowiedni moment, aby przypomnieć, że przed tym wszystkim przestrzegaliśmy. Że Polski nie stać na hojny program 500+ bez względu na dochody, że, jak się więcej wydaje niż zarabia, to skutkiem jest inflacja i wreszcie, że jak się zadłuża bez opamiętania, to zadłużenie spłacają wyższymi podatkami wszyscy pracujący (...) Oprócz krytyki ważna jest mocna kontroferta programowa. W moim przekonaniu musi mieć ona charakter liberalny, pragmatyczny i rozsądny. Nie może sprowadzać się do hasła, zrobimy to samo co PiS tylko lepiej".

Petru założył i szefował Nowoczesnej od 2015 do 2017, kiedy stracił przywództwo na rzecz Lubnauer, by w 2018 opuścić partię.