Warszawa: Przed domem Jarosława Kaczyńskiego powstanie wystawa ze zdjęciami ze Strajku Kobiet? Projekt w Budżecie Obywatelskim

Galeria miałaby składać się z 5 plansz o wymiarach 1,5m x 1m. Na pierwszej z nich widniałby biały napis "WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ" na czarnym tle. Kolejne trzy plansze to kolaże zdjęć z różnego rodzaju demonstracji antyrządowych. - Kolaże ze zdjęć z demonstracji, wydarzeń i akcji w duchu wolnościowym i równościowym, antydyskryminacyjnym, solidarnościowym z osobami wykluczanymi, ofiarami politycznych represji, przemocy policyjnej, ofiarami w państwach autorytarnych. Zdjęcia będą pochodzić od ulicznych fotografów, którzy zgodzą się je udostępnić oraz osób aktywistycznych z prywatnych zasobów. Nie będą dopuszczane zdjęcia z wydarzeń oraz ilustrujące hasła nacjonalistyczne, wykluczające, nienawistne itp. – są one teoretycznie zakazane w przestrzeni publicznej - czytamy w opisie projektu. Ostatnia, piąta plansza miałaby zawierać czerwony napis "WOLNY WYBÓR" na czarnym tle.

W przyszłym roku przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie może powstać uliczna galeria przedstawiająca wolnościowe hasła i kolaże zdjęć z antyrządowych manifestacji. Wszystko za sprawą projektu do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, który zakłada utworzenie takiej instalacji.

Najlepsze hasła na transparentach. Te banery to prawdziwe ME...

Jak sugeruje pomysłodawczyni, wystawa mogłaby być ustawiona na skraju ciągu pieszego, tak aby nie utrudniać osobom korzystającym z chodnika przemieszczania się. - Ponieważ dotarcie w to miejsca bywa ostatnio często utrudnione, plansze powinny by zawieszone na rurach teleskopowych (działają podobnie jak pałki teleskopowe), które mogłyby je w razie potrzeby podnosić na wysokość, która umożliwiałaby ich oglądanie z odległości co najmniej dwóch rzędów radiowozów policyjnych - dodaje Ada Wieczorkowska, autorka projektu. W uzasadnieniu realizacji projektu wskazano walory edukacyjne w zakresie praw człowieka.