Warszawa: Protest kobiet i rolników przed Sejmem, Strajk Studentek przed UW. Relacja, zdjęcia 28.10

Adrianna Gąsiorek z ONR: Jeśli kościół będzie atakowany, fizycznie będziemy go bronić

Śmieszy mnie to łączenie naszej inicjatywy z Kaczyńskim, o którym czytam w mediach. My nie jesteśmy żadnymi zwolennikami Kaczyńskiego i brygady nie mają z PiS żadnego związku. Zresztą, ja nie widziałam, żeby politycy PiS ochraniali jakiekolwiek kościoły w swoich miastach. Kompromis aborcyjny? To kwestie bardzo delikatne i nie wiem, czy byłabym w stanie powiedzieć kobiecie, która spodziewa się ciężko chorego dziecka, że musi go urodzić i zakończyć temat - mówi Adrianna Gąsiorek, śląska działaczka ONR.