Warszawa: Protest kobiet i rolników przed Sejmem, Strajk Studentek przed UW. Relacja na żywo, zdjęcia, utrudnienia 28.10

•17:31 Uniwersytet Warszawski wydłuża godziny otwarcia bram uczelni

Przez najbliższe dni bramy Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 będą otwarte do późnych godzin wieczornych. Decyzją władz uczelni wydłużono czas ich otwarcia do godz. 22 od 28 do 30 października. Służby uniwersyteckie na bieżąco monitorują sytuację związaną ze strajkiem, który odbywa się w Warszawie. W razie konieczności bramy uczelni pozostaną otwarte dłużej, tak aby zapewnić bezpieczeństwo studentom i pracownikom. Uniwersytet Warszawski zapewni wsparcie wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy potrzebować będą pomocy. Na uczelni studenci, doktoranci i pracownicy mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne czy prawne - informuje w komunikacie Uniwersytet Warszawski. Przed UW trwa obecnie Strajk Studentek.