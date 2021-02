Warszawa: Protest Extinction Rebellion [ZDJĘCIA] Aktywiści klimatyczni zablokowali centrum miasta, są utrudnienia w ruchu

Szaleńcza ucieczka i pościg w Świerkocinie. Kierowca przebił barierki na moście i wpadł do Warty. Próbował jeszcze uciekać pieszo

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, ponieważ auto, którym się poruszał, pochodziło z kradzieży. Wjechał on na remontowany most w Świerkocinie, przebił barierki i wpadł do wody. Próbował jeszcze uciekać pieszo.