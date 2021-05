Warszawa: Protest Agrounii. Rolnicy rozdają ziemniaki. "Odbijemy wieś PiS-owi"

Protest Agrounii w Warszawie. Rolnicy rozdają tony ziemniaków w centrum

Dziś, 20 maja 2021 r. rolnicy zrzeszeni w ruchu AGROunii zorganizowali spontaniczną akcję "Odbijemy wieś PiS-owi". O godz. 10:00 aktywiści rozpoczęli rozdawanie ziemniaków w trzech miejscach Warszawy - przy ul. Dolnej 3, przed wejściem na patelnię oraz przy Al. Solidarności 86. - Robimy to po to, aby pokazać dokąd zmierza polskie rolnictwo pod tymi rządami, które teraz są nad nami i decydują o tym, co robimy. Dzisiaj 15 kg za 3 zł to nie są ceny które zapewniają komuś godziwą zapłatę. Nie zgadzamy się na to - mówi Michał Kołodziejczak, prezes ruchu AGROunii.