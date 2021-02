Warszawa: Pożar Lidla na Bielanach [ZDJĘCIA] W budynku zawalił się dach. Nocna akcja straży pożarnej

Kraków. Trzeci dzień walki z pożarem archiwum urzędu miasta. Strażacy wyburzyli część ściany [ZDJĘCIA]

Strażacy rozpoczęli wyburzanie jednej ze ścian palącej się wewnątrz hali archiwum Urzędu Miasta. Ma to im pomóc w dostaniu się do środka budynku i ugaszeniu palących się od trzech dni regałów z dokumentami. Wokół budynków rozstawione są namioty, gdzie przetrzymywany jest sprzęt. Wszędzie biegają strażacy. Ulica Na Załęczu niemal całkowicie zablokowana jest przez liczne wozy strażackie. Okazało się, że budynki bez okien są idealne do magazynowania dokumentów, ale kiedy wybuchł w nich pożar ograniczony dostęp i ciasnota tego miejsca sprawiły, że dostanie się do środka i ugaszenie ognia jest mocno utrudnione.