Warszawa: Planowana trasa III linii metra w ogniu krytyki. Będzie wolniej niż tramwajem i autobusem. "Kosztowna pomyłka"

Warszawa. Czy III linia metra okaże się przekleństwem stolicy?

15 marca 2021 r. władze Warszawy zaprezentowały koncepcję trasy III linii metra. "Rafał Trzaskowski postanowił - Warszawa rozpoczyna budowę trzeciej linii metra" - odtrąbiono z dumą w miejskim serwisie informacyjnym. Jak poinformował ratusz, pomimo sporych problemów budżetowych stolicy w Warszawie powstanie trzecia linia metra. W najbliższy czwartek (18 marca) Rada Warszawy ma zadecydować o przyznaniu finansowania na pierwszy etap prac. M3 ma połączyć Pragę-Południe z centrum stolicy, a docelowo także z Ochotą i Mokotowem. W trakcie pierwszego etapu, którego finisz planowany jest na rok 2028, powstanie sześć stacji.

- To nie była łatwa decyzja, bo sytuacja finansowa miasta jest naprawdę trudna. Warszawa musi jednak stać się nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa trzeciej linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług jakie świadczymy naszym mieszkańcom. – tłumaczy swoją decyzję Prezydent Rafał Trzaskowski.