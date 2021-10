Warszawa otrzyma wsparcie od rządu. "149 milionów złotych z funduszu Polski Ład. Uwzględniono wszystkie wnioski"

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Nidzicy poinformował, że ponad 97 procent samorządów otrzymało dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład na kwotę ponad 23 miliardów złotych.

Pokazujemy, że tych inwestycji jest więcej niż obiecaliśmy w lipcu i sierpniu, to nie 20 mld zł, to ponad 23 mld zł. Dotrzymamy słowa, już za kilka tygodni ruszy nabór do nowego rządowego programu - mówił Prezes Rady Ministrów.