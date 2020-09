Warszawa: Nowe strefy płatnego parkowania. Gdzie? Zmiany na Pradze-Północ i na Woli, wyższe kary za brak biletu

W maju zmiany uchwaliła Rada Warszawy, a od poniedziałku 7 września SPPN została oficjalnie powiększona o około 8 tysięcy miejsc. - Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co diametralnie zmieniło sytuację parkingową w tej części miasta – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. [/i] - Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat skłania kierowców do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca – dodaje Strzałkowski.

Na Woli i Pradze-Północ problem z parkowaniem pojawił się po otwarciu nowych stacji II linii metra. Mieszkańcy narzekają na "przypływ" samochodów, które zajmują wszystkie dostępne miejsca, a często także tarasowały wjazdy. Zarząd Dróg Miejskich już w zeszłym roku zaczął konsultację, by po otwarciu metra poszerzyć Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) o ulice Woli i Pragi-Północ, znajdujące się sąsiedztwie stacji M2.

Na Woli rozszerzono SPPN o obszar nowego centrum biurowego (wzdłuż ul. Towarowej) oraz okolice cmentarza powązkowskiego. Proponowany obszar do objęcia Strefą, to fragment dzielnicy Wola ograniczony:

- Od siedmiu lat strefa płatnego parkowania w Warszawie nie zmieniała swoich granic. Tak jak zapowiadaliśmy, teraz powiększy się o Wolę i dużą część Pragi-Północ. To zmiany konieczne i długo oczekiwane przez mieszkańców - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warto dodać, że mieszkańcy - po wyrobieniu identyfikatora i opłaceniu abonamentu - mogą parkować na terenie obejmującym osiem wybranych parkomatów bez limitu. Koszt abonamentu na rok to 30 złotych.



Źródło: ZDM

Wyższe kary za brak biletu parkingowego

Od poniedziałku 7 września wchodzą w życie także inne zmiany ustanowione przez Radę Warszawy. Po wielu latach wzrasta opłata dodatkowa (nazywana przez niektórych mandatem) za brak opłaconego biletu w SPPN. Do tej pory kierowcy płacili jedynie 50 zł, a teraz opłata wzrasta do 250. To i tak nieco mniej niż "mandat" za brak biletu w komunikacji miejskiej.