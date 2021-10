Warszawa: Napis "Aborcja jest OK" na pomniku smoleńskim. Sąd uznał, że działania policji wobec studentek były przesadzone

Wyrok w sprawie znieważenie pomnika smoleńskiego zapadł a środę 27 października w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście. Jak dowiedziała się "Gazeta Stołeczna", sąd uznał, że środki, jakie zostały podjęte w tej sprawie przez służby, m.in. przez policję, były przesadzone, nieadekwatne do sytuacji.

Przypomnijmy, że chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w nocy z 20 na 21 listopada ubiegłego roku. Wówczas dwie młode kobiety przechodziły przez plac Piłsudskiego w stolicy. Jedna z nich na pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej napisała "Aborcja jest OK" – czyli hasło znane z ubiegłorocznych protestów Strajku Kobiet. Liczne demonstracje na ulicach polskich miast, w tym m.in. w Warszawie, wybuchły po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w czwartek 22 października 2020 roku uznał, że aborcja w przypadku upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby jest niezgodna z obowiązującą konstytucją. Decyzja ta dotyczyła zakazu przerywania ciąży m.in. w momencie wykrycia zespołu Downa u dziecka, co do tamtej pory było w Polsce legalne.