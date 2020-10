Warszawa: Na stadionie Narodowym powstaje szpital polowy dla chorych na koronawirusa. Będą podobne placówki w całym kraju

Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa budowa szpitala polowego dla osób chorych na COVID-19, podał TVN 24.

Na początek ma się w nim znaleźć miejsce dla 500, docelowo ma być tam miejsce nawet dla dwóch tysiąca chorych

Tym samym byłyby to pierwszy w naszym kraju tymczasowy szpital polowy. Jak podaje wspomniany portal, trwają już przygotowywania do montowania instalacji do dostaw i rozprowadzania tlenu dla potrzebujących pacjentów. Być może już w tym tygodniu szpital będzie mógł przyjąć pacjentów.

Na początek przygotuje się 500 łóżek, docelowo może być ich 2 tysiące. Przy stadionie mają powstać też chłodnie, dla ofiar koronawirusa, których nie uda się medykom uratować w naszym kraju.